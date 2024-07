Viki Gabor stała się rozpoznawalna mając zaledwie 10 lat. Ogromny sukces, który przyszedł wraz ze zwycięstwem na Eurowizji Junior w 2019 roku to nie tylko popularność ale także ciągłe mierzenie się z krytyką, często bezpodstawną. 16-letnia Viki Gabor jednak stara się z tym walczyć:

Viki Gabor zyskała sławę dzięki udziałowi w "The Voice Kids" a następnie zwycięstwie na Eurowizji Junior w 2019 roku, gdzie okazała się być bezkonkurencyjna. Młoda wokalistka wie czego chce i nie stara się podporządkowywać tłumowi. Często jednak musi mierzyć się z surowymi opiniami na temat swojej obecności w show biznesie czy nawet sposobu wyrażania siebie poprzez ubiór. Młoda wokalistka nie ukrywa, że męczy ją hejt, który narasta wokół jej osoby z niezrozumiałych dla niej przyczyn. W nowym wywiadzie, przy okazji promocji swojej nowej płyty "Terminal 3" powiedziała:

Dużo ludzi myśli, że mnie zna, co jest mega słabe, bo ocenianie kogoś, nie znając go jest słabe. Dużo hejtu jest też przez robione artykuły, które lecą po mnie już grubo. Ludzie czytając takie rzeczy kreują sobie wizerunek Viki i to jest Viki

- powiedziała zrezygnowana w rozmowie z Party.pl.