Laura i Karol wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć eksperci dobrali do nich innych partnerów, oni udowodnili, że miłość potrafi być zapisana w gwiazdach. Co więcej, para wzięła niedawno ślub, który był kropką nad "i" ich wspólnej historii. Laura i Karol skupiają się nie tylko na budowaniu własnej historii, ale i zacieśnianiu więzi z innymi bohaterami show. Zbliżyli się chociażby z Anitą i Adrianem, których w ostatnich miesiącach los okrutnie doświadcza. Laura i Karol zabrali głos.

Laura i Karol ze "Ślubu" wprost o chorobie Adriana

Od miesięcy Adrian Szymaniak, również były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia", walczy z glejakiem 4. stopnia. Po poznaniu druzgocącej diagnozy, mężczyzna musiał natychmiast poddać się kosztowanej terapii, a w tym operacji. Proces leczenia wymagał ogromnego nakładu finansowego, co zmusiło Anitę i Adriana do utworzenia zbiórki internetowej.

W ostatnich miesiącach pojawiło się światełko w tunelu, a poprawa samopoczucia pozwoliła parze zorganizować ślub kościelny, o którym marzyli. W rozmowie z naszą reporterką do choroby Adriana odnieśli się Laura i Karol, którzy gościli na weselu Szymaniaków. Jak się okazało, Laura podchodzi do sytuacji bardzo osobiście, ponieważ najbliższa jej osoba również stoczyła walkę z rakiem.

Ja też do tego tak bardzo osobiście podchodzę, bo moja mama chorowała na nowotwór, więc też wiem jak to z perspektywy wygląda, jak najbliższa ci osoba choruje. Że to wsparcie, czy to słowem, obecnością, każde jest ważne. Wiadomo w tym przypadku też są potrzebne fundusze do tego, żeby to leczenie było jak najszybsze, najskuteczniejsze, więc jak usłyszałam, że jest taka sytuacja, no to ja bym sobie też nie wyobrażała, bo jesteśmy może nie bardzo blisko ze sobą, ale też staliśmy się jakoś częścią ich życia, spotkaliśmy się i po prostu nie wyobrażałam sobie, że mogłabym czegoś nie zrobić, jakiegokolwiek gestu

Laura i Karol odnieśli się również do afery, jaka wybuchła po weselu Anity i Adriana. Wielu internautów nie szczędziło krytycznych słów, wytykając parze, że zorganizowali wesele, jednocześnie zbierając pieniądze na leczenie. Nie pomogły wyjaśnienia, że ślubni usługodawcy sprezentowali parze swoje usługi.

