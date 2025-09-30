Krzysztof Rutkowski, najsłynniejszy polski detektyw, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego. Choć od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce, tym razem nie mówił o głośnych sprawach czy medialnych interwencjach. Zamiast tego zdradził, jak wygląda jego związek z ukochaną Mają Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski o recepcie na szczęśliwy związek

Para jest razem już od szesnastu lat, a ich relacja wciąż pełna jest ciepła. Detektyw podkreśla, że Maja to nie tylko jego żona, ale także najlepsza przyjaciółka i największe wsparcie w życiu.

Ten związek jest naprawdę udany i jest naprawdę bardzo silnym związkiem. Jesteśmy 16 lat ze sobą i myślę, że będziemy absolutnie kolejne 16 lat i do końca życia mego i jej – wyznał Rutkowski w rozmowie z naszym portalem.

Detektyw w rozmowie z naszą reporterką podkreślił, że zarówno on jak i jego żoną nie planują żadnych zmian

Jesteśmy absolutnie idealną parą - dodał.

Nie szczędził również ciepłych słów o swojej partnerce. Podkreślił, że Maja jest "bardzo przyzwoitą dziewczyną" i to właśnie dlatego są takie efekty w ich życiu.

Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem - podsumował Rutkowski.

Co jeszcze wyjawił nam Krzysztof o recepcie na sukces w związku? Zobaczcie sami w wideo!

