Krawczyńskie zdradzają szczegóły 5. edycji „Farmy”. Fani będą zachwyceni
Trwają prace nad piątą edycją "Farmy". Okazuje się, że widzów czekają ogromne emocje. Prowadzące przyznały, że przez te kilkadziesiąt dni spędzonych na planie, wielokrotnie same nie wierzyły w to, co widzą. Jakie zmiany szykują się w nowym sezonie? Czy uczestników będzie więcej?
Ilona i Milena Krawczyńskie same już nie mogą doczekać się premiery najnowszej edycji "Farmy".
Będzie tak ciekawa rotacja i tak ciekawy zabieg się zadzieje, że my same byłyśmy zaskoczone. Bardzo długo był omawiany plan, jak to zrobić, okazało się, że naprawdę...
Zmiany w 5. edycji "Farmy"
Niedługo poznamy nowych uczestników "Farmy". Będą musieli się sprawdzić w trudnych warunkach bez dostępu do telefonu, bieżącej wody czy elektryczności. Bez udogodnień będą musieli poradzić sobie z opieką nad zwierzętami i innymi pracami na gospodarstwie. Dodatkowo będą musieli rywalizować ze sobą, eliminować się w pojedynkach, jednocześnie zwracając uwagę na relacje. Ostatnia edycja "Farmy" udowodniła, że potrafi być naprawdę gorąco.
Ilona i Milena Krawczyńskie wyjawiły, że premiera 5. sezonu odbędzie się dopiero po Nowym Roku. Jednak w trakcie prezentacji jesiennej ramówki Polsatu mogły nam zdradzić już kilka szczegółów. Okazuje się, że prośby widzów zostały wysłuchana, a program doczeka się większej ilości odcinków.
Piąta edycja ''Farmy'' będzie dłuższa i to na Wasze (widzów - przyp. red.) życzenie. Chcieliście więcej, więc macie więcej, co dla widzów myślę, że jest fantastyczną informacją, a dla uczestników myślę, że niekoniecznie, bo to jest najtrudniejszy program w tym kraju, więc wytrzymanie dłużej w tym programie jest naprawdę dużym osiągnięciem. Dlatego zawszę proszę widzów o wyrozumiałość dla naszych uczestników, bo oni naprawdę tam ciężko walczą.
