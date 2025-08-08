Ilona i Milena Krawczyńskie same już nie mogą doczekać się premiery najnowszej edycji "Farmy".

Będzie tak ciekawa rotacja i tak ciekawy zabieg się zadzieje, że my same byłyśmy zaskoczone. Bardzo długo był omawiany plan, jak to zrobić, okazało się, że naprawdę... zdradziły w rozmowie z Party.pl

Zmiany w 5. edycji "Farmy"

Niedługo poznamy nowych uczestników "Farmy". Będą musieli się sprawdzić w trudnych warunkach bez dostępu do telefonu, bieżącej wody czy elektryczności. Bez udogodnień będą musieli poradzić sobie z opieką nad zwierzętami i innymi pracami na gospodarstwie. Dodatkowo będą musieli rywalizować ze sobą, eliminować się w pojedynkach, jednocześnie zwracając uwagę na relacje. Ostatnia edycja "Farmy" udowodniła, że potrafi być naprawdę gorąco.

Ilona i Milena Krawczyńskie wyjawiły, że premiera 5. sezonu odbędzie się dopiero po Nowym Roku. Jednak w trakcie prezentacji jesiennej ramówki Polsatu mogły nam zdradzić już kilka szczegółów. Okazuje się, że prośby widzów zostały wysłuchana, a program doczeka się większej ilości odcinków.

Piąta edycja ''Farmy'' będzie dłuższa i to na Wasze (widzów - przyp. red.) życzenie. Chcieliście więcej, więc macie więcej, co dla widzów myślę, że jest fantastyczną informacją, a dla uczestników myślę, że niekoniecznie, bo to jest najtrudniejszy program w tym kraju, więc wytrzymanie dłużej w tym programie jest naprawdę dużym osiągnięciem. Dlatego zawszę proszę widzów o wyrozumiałość dla naszych uczestników, bo oni naprawdę tam ciężko walczą.

