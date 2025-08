Trzy lata temu na antenie Polsatu pojawiła się pierwsza edycja "Farmy". Widzowie pokochali nowy program więc producenci postanowili go kontynuować i tak powstały kolejne sezony. Pod koniec lutego tego roku zobaczyliśmy finał czwartej edycji, a teraz trwają już nagrania do najnowszej odsłony hitu Polsatu. Ostatnio prowadzące "Farmę" pojawiły się na prezentacji jesiennej ramówki stacji i rozmowie z Party.pl zabrały głos w sprawie uczestników show.

Zaledwie kilka dni temu prowadzące "Farmę" przekazały wspaniałe wieści w sprawie nowej edycji show. Milena i Ilona Krawczyńska oficjalnie poinformowały wówczas, że najnowszy sezon programu będzie dłuższy niż poprzednie. Powstanie więcej odcinków, które mają trafić na antenę już za kilka miesięcy. Fani już nie mogą doczekać się emisji hitu Polsatu, a prowadzące "Farmę" w rozmowie z reporterem Party.pl opowiedziały o uczestnikach programu. Co zaskakuje je najbardziej?

Nas zaskakuje zawsze jednak chyba psychika człowieka, co się z nim dzieje w momencie kiedy nie ma kontaktu z rodziną, z telefonem, który uzależnia nas na co dzień, a nagle tego nie masz. Nie zawsze jest ciepła woda, nie zawsze jest jedzonko ciepłe, czasami po prostu nie ma no i wychodzą różne, niefajne też zachowania dlatego często mówimy o tym marginesie zrozumienia bo łatwo z pozycji kanapy, pod ciepłą kołderką ocenić ''ja bym tak nie zrobiła''

wyznała Milena Krawczyńska.