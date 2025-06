Anna Renusz z "Królowych życia" chciałaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"? Celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w wielkim hicie TTV, w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoich planach i zdradziła, w jakim programie chciałaby się pojawić. Zaskoczyła swoim wyznaniem.

Fani "Tańca z Gwiazdami" już czekają na kolejną edycję show. Ostatnio wyszło, kto wystąpi w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami", ale sama produkcja do tej pory potwierdziła tylko jedną uczestniczkę. W finałowym odcinku ostatniego sezonu ogłoszono, że jesienią na parkiecie pojawi się Ewa Minge. A czy w tanecznym show chciałaby również zaprezentować się Anna Renusz z "Królowych życia"? Jakiś czas temu w programie brała udział jej koleżanka z programu, Dagmara Kaźmierska, ale czy Renusz również przyjęłaby propozycję udziału w show Polsatu? Odpowiedź zdradza wiele.

Nie wiem, czy umiem tańczyć, ale wyzwanie kolejne by było jak najbardziej. Jak ja to czasami oglądam to mówię jak one się tak szybko nauczyły tańczyć, ja nie wiem.

wyznała Anna Renusz.