Największym osiągnięciem Klaudii Marchewki z programu "Kanapowcy" w ostatnim czasie jest ukończenie sześciu półmaratonów w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Co więcej, wzięła udział również w dwóch dodatkowych biegach. Teraz opowiedziała o skutkach takiego wysiłku!

Klaudia Marchewka, uczestniczka programu „Kanapowcy”, który emitowany jest na antenie TTV, od miesięcy inspiruje internautów swoją przemianą. Wcześniej mierzyła się z nadwagą, niską samooceną i brakiem motywacji. Dziś jej historia to dowód na to, że determinacja i ciężka praca mogą przynieść realne rezultaty. Klaudia postanowiła osiągnąć swój cel i przebiegła 6 półmaratonów w dwa miesiące. Imponujący wynik był okraszony wieloma wyrzeczeniami, bólem i rozterkami, o których opowiedziała przed naszą kamerą:

Ja po programie chciałam dojść do 30 kg, a doszłam do 27, więc pomyślałam sobie, że przebiegnę sześć półmaratonów(...) zapisałam się, nie myślałam, nie miałam planu(...) niedziela półmaraton, tydzień regeneracji, niedziela półmaraton, tydzień regeneracji. Aż minęły dwa miesiące i sobie myślałam 'Mam dosyć' (...) ledwo żyłam

Klaudia się nie zatrzymuje i już zaczyna przygotowania o Ironmana! Postanowiła również nie kończyć swojej przygody z półmaratonami i jest zapisana na kolejne biegi. Okazuje się również, że dla Klaudii z "Kanapowców" dużą motywacją byli jej fani. Marzyła o tym, by wstawić post na Instagram i poinformować o swoim sukcesie: