Udział w programie "Kanapowcy" odmienił życie Klaudii Marchewki. Przed udziałem w show TTV ważyła 93,5 kg, co kwalifikowało ją do I stopnia otyłości. Dzięki programowi udało jej się zrzucić 22 kilogramy i teraz Klaudia kontynuuje zdrowy i aktywny tryb życia.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z uczestniczką 5. edycji "Kanapowców". Klaudia opowiedziała nam nie tylko o samym udziale w programie, ale także o jego kulisach. Wyjawiła między innymi, dlaczego jej narzeczony początkowo nie chciał pokazywać się przed kamerą.

Klaudia z "Kanapowców" w rozmowie z naszym reporterem wyznała wprost, że musiała wręcz błagać narzeczonego, aby wystąpił przed kamerą w programie. W naszym wywiadzie zdradziła, dlaczego jej ukochany był negatywnie nastawiony do tego, aby pokazać się w show TTV.

Mój narzeczony jest bardzo ,,antymediowy'', że tak to powiem. On nie działa w internecie, nie lubi. Błagałam go, żeby się po prostu zgodził na to pokazanie w kamerze

zaczęła Klaudia