Od kilku lat Klaudia Halejcio jest związana z Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się córeczki Nel. Para chętnie dzieli się swoim sielankowym życiem w mediach społecznościowych, a fani nieprzerwanie dopytują, jak udaje im się zachować tą iskrę. W rozmowie z naszym reporterem aktorka wszystko zdradziła!

Reklama

Klaudia Halejcio znalazła sposób na udany związek?

Obserwując Instagram Klaudii Halejcio możemy z łatwością zauważyć, że ta chętnie i często wybiera się na imprezy branżowe czy podróże. Niekiedy towarzyszą jej przyjaciółki, a innym razem ukochany. W rozmowie z Party.pl aktorka zdradziła, że często wraz z Oskarem pozwalają sobie na wyjścia bez pociechy.

Jak podkreśliła, jest to możliwe dzięki babciom, które chętnie opiekują się wnuczką. Zdaniem Klaudii, wyjścia bez dziecka i spędzenie czasu sam na sam z partnerem, pomagają pielęgnować związek.

Bardzo lubimy wychodzić i spędzać czas z Oskarem i mamy takie możliwości w postaci jednej mamy, drugiej mamy, więc z tego korzystamy. Myślę, że też to jest recepta na dobrą relację, związek, żeby czasami trochę odsapnąć. (...) My takie momenty celebrujemy i staramy się regularnie wychodzić, spędzać razem czas, bawić się. (...) Wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić, bo nie każdy ma tyle pomocy

Co jeszcze powiedziała nam Klaudia Halejcio? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Klaudia Halejcio z partnerem, fot. Instagram/klaudiahalejcio

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski długo na to czekali. Teraz pochwalili się swoim szczęściem