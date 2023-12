Klaudia Halejcio od wielu miesięcy jest zaręczona i razem ze swoim narzeczonym planują nie tylko wspólną przyszłość, ale i ślub. Aktorka przygotowuje się już do tego ważnego wydarzenia i nie ukrywa, że ten dzień będzie wyjątkowy. Klaudia Halejcio zdradziła też, że na pewno nie zdecyduje się tylko na jedną suknię ślubną...

Klaudia Halejcio podsumowała rok 2023 i nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa, a od kiedy w jej życiu pojawiła się Nel i założyła rodzinę, czuje, że wszystko jej się układa. To nie wszystko! Kolejny rok ma być jeszcze bardziej spektakularny. Klaudia Halejcio w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, że chodzi o ślub:

Aktorka przyznała, że nie podjęła jeszcze ostatecznego wyboru, ale nie ukrywa, że jest już na dobrej drodze:

Jeszcze na nic się nie zdecydowała, ale już jest blisko. (...) Postanowiłam, że na pewno to nie będzie jedna suknia. (...) Cieszy mnie to bardzo. Ślub jest dla mnie czymś takim magicznym, co wydarzy się raz w moim życiu, więc jestem podekscytowana.

dodała gwiazda.