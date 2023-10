Klaudia Halejcio, jak wiele gwiazd młodszego pokolenia, nie ma złudzeń, że o swoją przyszłość musi zadbać sama. Celebrytka dodaje, że temat emerytur jest dość drażliwy, a ona sama na nią nie liczy. Razem ze swoim narzeczonym ma za to inne plany. Klaudia i Oskar już teraz inwestują w swoją przyszłość? O co chodzi?

Klaudia Halejcio w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim poruszyła temat emerytur, który budzi spore emocje - szczególnie wśród gwiazd, które wielokrotnie narzekają na niskie kwoty świadczenia. Jakie zdanie na ten temat ma Klaudia Halejcio? Aktorka z rozbawieniem mówi wprost:

Aktorka została też zapytana o inwestycje na przyszłość. Mówi wprost, że w tym temacie to jej przyszły mąż ma szerokie pole do działania i kolejne ważne projekty przed sobą. Jak wiadomo, Oskar jest właścicielem wielu firm i na tym nie poprzestaje:

- Mój Oskar inwestuje bardzo dużo w swoje projekty, firmy, które już ma i które przynoszą mu zyski. To jest człowiek, który ma misję, naprawdę. Czasem sobie myślę: "Po co ty tyle pracujesz? Mógłbyś połowę". On ma misję. On wymyślił projekt i on nad nim pracuje już parę lat. Ma dwie takie swoje perełki, z którymi chce ruszyć na świat. W ten sposób się realizuje. To jest człowiek, który ma swoje przekonania - dodaje aktorka.