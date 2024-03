Roksana Węgiel jest już po swoim pierwszym występie w "Tańcu z Gwiazdami", w którym zaprezentowała ognistą cha-chę. Internauci i jurorzy byli pozytywnie zaskoczeni jej umiejętnościami tanecznymi, a jak ocenia jej występ Kevin Mglej? Zobaczcie sami!

"Taniec z Gwiazdami" wystartował na dobre- uczestnicy zaprezentowali pierwsze choreografie, jurorzy ocenili ich występy, a widzowie oddali pierwsze głosy na swoich ulubieńców. Jedną z gwiazd debiutujących w zeszłą niedzielę na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" jest Roksana Węgiel, która podczas pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" mogła liczyć na wsparcie ze strony Kevina Mgleja. Narzeczony bacznie obserwował jej poczynania na parkiecie. Teraz zapytaliśmy go, jak podobał mu się występ ukochanej. Okazuje się, że Kevin jest zachwycony tańcem narzeczonej:

Wali mi serce, emocje ze mnie schodzą. Ja jestem zachwycony, wiem ile pracy ją to kosztuje, wiem ile czasu spędza na sali razem z Michałem, bo to są godziny typu 6,7,8h, wraca wycieńczona do domu, ale no widać efekty. Jestem bardzo dumny, ale jeszcze cały w emocjach, nie ukrywam

- powiedział Kevin Mglej.