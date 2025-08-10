Już niebawem nastąpi wyczekiwany przez wielu moment. Rozpocznie się nowy sezon "Tańca z Gwiazdami", a wraz z nim nie zabraknie wielu emocji. Wśród uczestników zobaczymy także Katarzynę Zillmann.

Katarzyna Zillmann o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Od jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" dzielą nas dosłownie tygodnie. To nie będzie zwykły sezon tanecznego show. Nie zabraknie niespodzianek, a także gwiazd ze świata muzyki, filmu, mody, a także sportu. Do tej ostatniej grupy wpisuje się polska wioślarka Katarzyna Zillmann. Jeszcze przed rozpoczęciem intensywnych treningów postanowiliśmy zapytać Kasię o udział w show. Czy jest coś, czego uczestniczka "TzG" się obawia w program "Taniec z Gwiazdami"?

Nie mam jakiś szczególnych obaw. Już któreś pytanie słyszę z tymi obawami i myślę... o co wam chodzi z tymi obawami? Idziemy na żywioł - odpowiedziała wioślarka.

Co jeszcze wyjawiła nam Kasia? Zobaczcie sami!

