Karolina Pisarek-Salla to polska modelka, celebrytka i influencerka, która zdobyła popularność już jako nastolatka. W 2015 roku zajęła drugie miejsce w piątej edycji programu „Top Model”. Z biegiem lat stała się rozpoznawalną postacią w polskim show-biznesie i mediach społecznościowych — jej Instagram śledzi niemal milion osób. Oprócz sesji modowych i kampanii reklamowych osiągnęła sukces także w telewizji, kiedy to w 2020 roku wygrała program "Ameryka Express".

Karolina Pisarek-Salla skomentowała plotki dot. małżeństwa

Karolina Pisarek od kilku lat żyje w stabilnym i szczęśliwym związku z Rogerem Sallą — przedsiębiorcą i byłym sportowcem. Para poznała się podczas treningu w klubie sportowym, a w sierpniu 2021 roku doszło do zaręczyn na Malediwach. Ślub odbył się 10 czerwca 2022 roku w Pałacu i Folwarku Łochów niedaleko Warszawy.

Podczas rozmowy z naszą reporterką Karolina usłyszała pytanie, czy reaguje na powtarzające się w sieci złośliwe komentarze, że aby żyć jak ona "wystarczy mieć męża milionera".

Mity są i zawsze będą. Znam prawdę, mity mnie nie obchodzą. Fejkowe plotki. Jestem kobietą niezależną, pracującą. Jestem w biznesie już ponad 10 lat. Wydaje mi się, że nie muszę tego udowadniać, nie chce nikomu udowadniać. Jestem osobą, która idzie po swoje, która ma swój biznes, która się rozwija zawodowo. Prywatnie również jestem w szczęśliwym związku. Fajnie jest - wyznała Karolina Pisarek.

Nie potrzebuję nikogo, żeby mnie utrzymywał - podsumowała modelka.

