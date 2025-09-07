Karolina Pisarek w rozmowie z Party.pl ujawniła prawdę o swoim małżeństwie. Modelka szczerze odpowiedziała na pytanie, czy miewają z mężem gorsze momenty w swojej relacji. Pisarek w pięknych słowach powiedziała o swoim ukochanym.

Karolina Pisarek zdradza, jak wygląda jej małżeństwo

Ponad trzy lata temu Karolina Pisarek i Roger Salla powiedzieli sobie "tak". Ich ślub był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w show-biznesie w 2022 roku. Niedawno Karolina Pisarek i jej mąż świętowali trzecią rocznicę ślubu dlatego ostatnio zapytaliśmy modelkę, jak uczciła kolejny rok życia z ukochanym. Reporterka Party.pl spotkała Karolinę na promocji drugiego sezonu "Good Luck Guys" z jej udziałem. To wtedy modelka ujawniła, że mąż zabrał ją na romantyczną kolację. Przy okazji gwiazda zdradziła przed kamerą przepis na udany związek.

Każdy z nas zna swoje miejsce jeżeli chodzi o biznes, ja mu nie wchodzę w drogę, on mi nie wchodzi w drogę - myślę, że tutaj jest zachowany ten balans. Prywatnie to to jest małżeństwo, my musimy się dogadać na koniec dnia. Wydaje mi się, że to jest ciężka praca na co dzień, życie nie zawsze jest usłane różami, te róże czasami mają kolce i myślę, że każde małżeństwo może potwierdzić, że raz bywa bardziej kolorowo, a raz musimy przejść przez niektóre przeciwności losu razem i się wspierać i na koniec dnia rozmawiać, a nie zakopywać problemy pod dywan wyznała modelka.

Karolina Pisarek potwierdziła, że również przeżywa kryzysy w swoim małżeństwie. Po chwili zaczęła mówić o swoim mężu. Sprawdź, co wyznała przed kamerą!

