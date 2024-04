Temat Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami" i jej awansów do kolejnych odcinków nie przestaje budzić skrajnych emocji. Nie da się ukryć, że coraz więcej osób jest negatywnie do tego nastawionych. Zapytaliśmy więc Karolinę Pisarek o to, co o tym sądzi! Czyżby wiedziała, dlaczego tak właściwie celebrytka wciąż jest w show?

Karolina Pisarek reaguje na aferę wokół Dagmary Kaźmierskiej

Już tylko kilka dni dzieli nas od nowego odcinka "Tańca z gwiazdami", w którym ponownie zobaczymy na parkiecie Dagmarę Kaźmierską! Wciąż jednak opinia publiczna żyje wydarzeniami z minionej niedzieli, gdy to gwiazda TTV po raz kolejny została ostro skrytykowana, Conan wtargnął na parkiet, by stanąć w jej obronie i finalnie Kaźmierskiej i Hakielowi udało się awansować do następnego odcinka.

To z kolei zaogniło prawdziwą aferę, a odbiorcy coraz głośniej grzmią o tym, że Dagmara powinna odpaść z programu. Przy okazji rozmowy z Karoliną Pisarek zapytaliśmy więc ją o to, co ona uważa o całej tej sytuacji. Jak się okazało, skrupulatnie śledzi nową edycję "TzG" i jest ze wszystkich na bieżąco. Zauważyła też, że zajście Kaźmierskiej tak daleko nie jest wcale przypadkowe.

(Ważne jest - przyp. red.) to, co się klika, kogo ludzie lubią, na kogo głosują, to kto ma ogromną radochę też z tego... Nie oszukujmy się, że o Dagmarze rozpisują się wszystkie pismaki i to nazwisko się przewija wszędzie

Karolina Pisarek podkreśliła też, że jej samej przyjemnie ogląda się Dagmarę w show.

Mi się podoba to, że Dagmara się po prostu tym dobrze bawi i ona jak tańczy, to ma po prostu uśmiech od ucha do ucha. I to jest najważniejsze

Modelka podsumowała również taniec Roksany Węgiel! Co powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

