10. edycja "Hotelu Paradise" już za nami. Program wygrali tym razem Jagoda Florczak i Adam Osiński, zgarniając 100 tysięcy złotych do podziału. Nie tylko jednak o nich jest obecnie głośno w mediach. Spore poruszenie budzi relacja Karoliny i Adriana, którzy w show przechodzili sporo wzlotów i upadków. W rozmowie z Party.pl skomentowali swój pocałunek.

Adrian Pęter i Karolina Wojtala niemal od razu bardzo zbliżyli się do siebie w "Hotelu Paradise". Mimo licznych wzlotów i upadków, zdaniem odbiorców, byli jedyną parą, która miała szansę przetrwać również po programie i zmierzać w kierunku romantycznej. Po finale sporo spekulowało się na temat tego, czy są razem.

Teraz z kolei, w rozmowie z naszą reporterką, Karolina i Adrian opowiedzieli o zbliżeniu, do którego doszło między nimi w show. Jak podkreślili, w willi stali się sobie bardzo bliscy, dlatego gdy zostali rozdzieleni, zaczęli odczuwać tęsknotę. To właśnie tego dnia pocałowali się po raz pierwszy. Uczestnik show wyznał nam: