Karolina Gilon od kiedy oficjalnie potwierdziła związek z Mateuszem z "Love Island" publikuje sporo wspólnych zdjęć i otwarcie mówi o ich relacji. Prowadząca randkowy hit Polsatu od swoich fanów otrzymuje mnóstwo ciepłych słów na temat nowego związku, ale nie wszyscy są przychylni parze. W komentarzach pojawiły się też sugestie, że Karolina Gilon powinna zwrócić uwagę na przeszłość Mateusza i jego relacje z byłymi partnerkami. Teraz modelka zabrała głos!

Karolina Gilon po "Tańcu z Gwiazdami" udzieliła wywiadu dla party.pl i w rozmowie z Urszulą Grabowską zdradziła, co sądzi o komentarzach dotyczących przeszłości Mateusza. Mocna odpowiedź!

Mam ogromny dystans, i ja i Mateusz. Każdy z nas ma jakąś przeszłość, wiadomo, że Mateusz był w programie. My w żaden sposób nie próbujemy tego zatajać, bo to jest fakt. Tylko nie rozumiem, czemu ludzie cały czas nam to przypominają, albo przypominają, że Mateusz był z kim w parze... Przecież my o tym wiemy doskonale, ale po co mamy do tego wracać.

powiedziała wprost Karolina Gilon.