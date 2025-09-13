Karol Nawrocki pojawi się w "Fakty po Faktach"? Piotr Kraśko zabrał głos
Od jakiegoś czasu media spekulują, czy Karol Nawrocki, w kontekście zmiany prezydenta, zdecyduje się pojawić w programie „Fakty po Faktach”. Nasza reporterka zapytała prowadzącego Piotra Kraśkę o możliwość udziału Prezydenta Karola Nawrockiego w programie TVN-u. Kraśko nie pozostawił złudzeń, dokładnie odpowiadając na pytanie dotyczące Nawrockiego.
Piotr Kraśko podczas ostatniej rozmowy z naszą reporterką został zapytany o to, czy jest w planach, aby Karol Nawrocki wystąpił w "Fakty po Faktach".
Czy Karol Nawrocki wystąpił w "Fakty po Faktach"?
Obecna zmiana prezydencka może wzbudzać dodatkowe zainteresowanie opinii publicznej, czy Prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się na udział w stacji TVN. Jednak decyzja o pojawieniu się w "Faktach" należy wyłącznie do Nawrockiego. „Fakty” starają się pokazywać różne perspektywy i informować o najważniejszych wydarzeniach, a obecność prezydenta w programie naturalnie wpisuje się w ten cel.
Postanowiliśmy zapytać Piotra Kraśkę o ewentualny udział prezydenta w programie "Fakty po Faktach". Sam prezenter zdradził, że Nawrocki wielokrotnie był zapraszany do studia, jednak do tej pory nie zdecydował się na pojawienie się studio.
Czy przyjmie zaproszenie? Myśmy go zapraszali wielokrotnie na etapie kampanii wyborczej. Teraz oczywiście też. Jeśli będzie gościem 'Fakty po Faktach' - wspaniale
Nasza reporterka zapytała prezentera, czy chciałby takiego gościa, jakim jest prezydent u siebie w programie.
