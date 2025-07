Kajra (właśc. Magdalena Kajrowicz) i Sławomir Zapała tworzą nie tylko zgrany duet estradowy, ale również małżeństwo. Ich związek opiera się zarówno na życiu prywatnym, jak i zawodowym – razem występują na scenie, prowadzą programy telewizyjne i współtworzą markę "Sławomir".

Podczas rozmowy z naszym portalem zapytaliśmy Kajrę i Sławomira, czy wydaje im się czasami, że ludzie ich wspólne działania traktują jako dzieło wyłącznie Sławomira? Kajra zdradziła, że produkcyjnie i muzycznie nigdy nie było takiej sytuacji.

Wspomniała również o hejcie, jaki na nich spływa i wyjawiła, że mają do tego bardzo duży dystans, a nawet śmieją się z obraźliwych komentarzy na swój temat.

To jest marka 'Sławomir'. Tak sobie to wymyśliliśmy, a kiedy ludzie się zapoznali ze Sławomirem to Kajra też miała mocne wejście

- zdradził Sławomir.