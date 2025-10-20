Za nami szósty odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym z programem pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta. Werdykt wywołał skrajne opinie tym bardziej, że widzowie wskazują na innych uczestników, którzy ich zdaniem powinni odpaść. Kaczorowska i Rogacewicz zdradzili przed naszą kamerą, jak zareagowali na wyniki. Ujawnili również, co działo się poza kamerami.

Kaczorowska i Rogacewicz wprost o Sikorze

W rozmowie z Party.pl Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz skomentowali odpadnięcie Olka Sikory z "Tańca z gwiazdami". Jak się okazało, był to szczególny cios dla Rogacewicza, który zdążył się zżyć z Sikorą.

Jest mi strasznie przykro, bo zżyliśmy się bardzo. Trenowaliśmy razem przez ścianę, wymieniając się salami i pijąc sobie kawki, robiąc przy tym samym ekspresie, mijając się na korytarzu. Olek był jedną z pierwszych osób, przed którą ja pokazałem kawałek swojej choreografii do pierwszego odcinka, na tydzień przed pierwszym livem, gdzie byłem tak spięty

Agnieszka i Marcin opowiedzieli również, co działo się podczas treningów, gdy Olek Sikora trenował za ścianą. Nigdy tego nie zapomną.

