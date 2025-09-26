Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz rozpalają parkiet "Tańca z Gwiazdami" występami pełnymi emocji. W przerwie między treningami do tanecznego show zgodzili się odpowiedzieć nam na kilka pytań. Zdradzili, jaki taniec wykonają na żywo w kolejnym odcinku.

"Taniec z Gwiazdami". Kaczorowska i Rogacewicz zatańczą walca angielskiego

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą jedną z najchętniej oglądanych par jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Ogromne zainteresowanie widzów budzą nie tylko ich występy na parkiecie, ale również prywatna relacja. Tancerka i aktor w jednym z odcinków potwierdzili bowiem swój związek, całując się na wizji.

Gwiazdy programu ciężko trenują do każdego występu. Zgodzili się jednak zrobić krótką przerwę i porozmawiać z nami o przygotowaniach do kolejnego odcinka. Co zaprezentują?

Zatańczymy walca angielskiego do pięknej muzyki, też filmowej, więc będzie to też takie filmowe nawiązanie. Film sprzed ponad 30 lat, piękny film. Walc angielski, więc trochę wolniejszy. Trochę o miłości, trochę o tęsknocie... zdradzili przed naszą kamerą.

Agnieszka Kaczorowska opowiedziała również, co jest dla niej najważniejsze w tańcu. Okazuje się, że emocje to nie wszystko.

Dla mnie ten element taneczny jest niesamowicie ważny. Wiesz, z jednej strony są emocje, przepływ, opowiadamy historię. Jednak uważam, że to dalej powinno być bardzo trzymające się pewnych zasad, takich ram tańca towarzyskiego stwierdziła.

Co jeszcze zdradzili nam Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz? Zobaczcie koniecznie wideo.

