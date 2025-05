Choć tegoroczna Eurowizja zakończyła się dla Justyny Steczkowskiej 14. miejscem, to jej występ nie przeszedł bez echa – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Artystka zachwyciła publiczność utworem "Gaja" i sceniczną oprawą, która wzbudziła ogromne emocje wśród fanów. Mimo chłodnego przyjęcia przez jurorów, reakcja widzów była zupełnie inna. Piosenkarka w rozmowie z Party.pl odniosła się z klasą do całego zamieszania po finale.

Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę na Eurowizji 2025 z utworem "Gaja". Jej występ był widowiskowy, pełen emocji i dopracowany pod względem wizualnym oraz wokalnym. W głosowaniu publiczności artystka zdobyła 139 punktów, natomiast jurorzy przyznali jej zaledwie 17 punktów. Łącznie dało jej to 14. miejsce w finale.

Po ogłoszeniu wyników wybuchła fala komentarzy – wielu widzów i fanów uznało, że Justyna została niedoceniona przez jury. W mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że jej występ zasługiwał na znacznie wyższą lokatę. Jak komentuje to sama Justyna Steczkowska? Artystka przed kamerą Party.pl powiedziała wprost:

Nie mogę być odpowiedzialna za decyzje innych ludzi, no tak się wydarzyło. Komisja, konkursy, zawsze trzeba liczyć się z tym, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Najważniejsze jest to, jak zareagowała na to publiczność, bo potem publiczność przychodzi na koncerty, publiczność Cię kocha lub nie...

powiedziała Justyna Steczkowska.