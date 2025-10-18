Justyna Steczkowska zdradziła nam, że jej syn wielokrotnie otrzymywał propozycję udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", jednak zawsze grzecznie odmawiał. Choć nazwisko Steczkowskiej gwarantowałoby ogromne zainteresowanie, okazuje się, że młody mężczyzna nie widzi siebie na parkiecie.

On naprawdę nie umie tańczyć. On to wie, ja to wiem, wszyscy to wiemy, więc nie sądzę - powiedziała z rozbrajającym uśmiechem artystka, komentując powtarzające się zaproszenia od producentów tanecznego show.

Justyna Steczkowska o występie syna w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak przyznała Justyna Steczkowska, jej syn Leon– choć jest DJ-em i na co dzień związany z muzyką – nie czuje się dobrze na parkiecie. Artystka zdradziła, że mimo wieloletniej pracy w rytmach i dźwiękach, taniec nigdy nie był jego mocną stroną.

On nawet jak stoi na dyskotece, nie tańczy - zdradziła piosenkarka.

Wygląda więc na to, że mimo kolejnych prób ze strony produkcji, widzowie raczej nie zobaczą syna Justyny Steczkowskiej w błyszczących butach tanecznych i na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Co jeszcze zdradziła nam piosenkarka? Koniecznie obejrzyj wideo.

