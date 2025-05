W rozmowie z naszą reporterką Justyna Steczkowska z entuzjazmem mówiła o swojej rosnącej popularności wśród młodych odbiorców. Jej utwory biją rekordy w serwisach streamingowych, a milionowe wyświetlenia potwierdzają, że jej muzyka wciąż zachwyca. Udział w Eurowizji tylko wzmocnił jej pozycję jako jednej z najbardziej wyjątkowych artystek w kraju.

Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek. Od lat zachwyca swoim głosem, sceną i wyjątkowym stylem. Widzowie pamiętają ją z występów w „Szansie na sukces”, z Eurowizji i wielu muzycznych projektów. Dziś jej piosenki przeżywają drugą młodość - na samym Spotify miesięczna ilość słuchaczy przekroczyła 1,5 mln osób, eurowizyjna "Gaja" ma już 7,5 mln odtworzeń! W rozmowie z naszą reporterką artystka nie kryła radości z tego, że jej muzyka trafia do młodych ludzi.

Z tego to jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bo to, na czym mi zawsze zależało, to po prostu, żeby moja muzyka przetrwała, żeby była usłyszana przez ludzi

powiedziała, komentując milionowe wyświetlenia swoich utworów w internecie