Zbliżający się start kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami” skłonił Julię Walczak, partnerkę olimpijki i influencerki Kasi Zillmann, do szczerego wyznania o ich związku. W ostatnim wywiadzie Julia otwarcie opowiedziała o codziennym życiu u boku znanej sportsmenki oraz o tym, jak udaje im się łączyć miłość z wymagającym stylem życia.

Julia Walczak, partnerka Kasi Zillmann, wyznała prawdę o ich relacji

Nasz reporter zapytał Julię Walczak o to, czy treningi do "Tańca z Gwiazdami" Kasi Zillmann nie zakłócają ich harmonii w życiu codziennym. Jak ukochana Kasi przeżywa fakt, że nie ma jej w domu?

Ogólnie Kasia jest często w domu. Spędzamy razem wieczory, poranki i noce i to jest wystarczająco, bo Kasia jest intensywna w swoim byciu - powiedziała nam Julia.

Wielu fanów Kasi i Julii z niecierpliwością czeka teraz na „Taniec z Gwiazdami”, gdzie olimpijka pokaże swoje umiejętności taneczne.

To jednak nie wszystko, co wyjawiła nam Julia. Koniecznie zobacz nasze wideo i całą rozmowę z dziewczynami.

