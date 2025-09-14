Julia Walczak, partnerka Kasi Zillmann wyznała prawdę o ich relacji
Julia Walczak i Katarzyna Zillmann tworzą szczęśliwy związek. Czy treningi przygotowujące do "Tańca z Gwiazdami" nie kolidują w ich związku? Jak wygląda życie uczuciowe Julki i Kasi? Dziewczyny wyjawiły całą prawdę.
Zbliżający się start kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami” skłonił Julię Walczak, partnerkę olimpijki i influencerki Kasi Zillmann, do szczerego wyznania o ich związku. W ostatnim wywiadzie Julia otwarcie opowiedziała o codziennym życiu u boku znanej sportsmenki oraz o tym, jak udaje im się łączyć miłość z wymagającym stylem życia.
Julia Walczak, partnerka Kasi Zillmann, wyznała prawdę o ich relacji
Nasz reporter zapytał Julię Walczak o to, czy treningi do "Tańca z Gwiazdami" Kasi Zillmann nie zakłócają ich harmonii w życiu codziennym. Jak ukochana Kasi przeżywa fakt, że nie ma jej w domu?
Ogólnie Kasia jest często w domu. Spędzamy razem wieczory, poranki i noce i to jest wystarczająco, bo Kasia jest intensywna w swoim byciu
Wielu fanów Kasi i Julii z niecierpliwością czeka teraz na „Taniec z Gwiazdami”, gdzie olimpijka pokaże swoje umiejętności taneczne.
