Joanna Opozda od początku wychowuje swojego syna Vincenta niemal całkowicie samodzielnie. Po burzliwym i publicznie komentowanym rozstaniu z Antonim Królikowskim, jeszcze przed narodzinami dziecka, aktorka przejęła pełną odpowiedzialność za opiekę nad synem. Czy to pomogło zbudować jej silną więź z dzieckiem?

Reklama

Joanna Opozda o więzi z synkiem

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się w sierpniu 2021 roku, w otoczeniu mediów, rodziny i przyjaciół ze świata show-biznesu. Ich małżeństwo nie trwało zbyt długo i jeszcze przed narodzinami Vincenta para postanowiła się rozstać. Joanna konsekwentnie walczyła o to, by syn miał stabilne i spokojne dzieciństwo. Z jej relacji wynikało, że ojciec Vincenta nie angażował się w jego wychowanie, więc wiele spoczywało na jej barkach. Często słyszy, że jest nadopiekuńczą matką, jednak jak sama mówi - ma to związek ze świadomością, że Vincent ma tylko ją. W rozmowie z nami przyznała:

Ja Vincenta od początku wychowuje samodzielnie. Na pewno to jest silna więź, miewam takie chwile, że sobie myślę, że on ma tylko mnie. (...) Często słyszę, że jestem nadopiekuńcza i muszę z tym trochę walczyć powiedziała.

Co więcej zdradziła Joanna Opozda? Zobacz cały materiał, aby dowiedzieć się więcej.

Zobacz także:

Reklama