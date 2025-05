Joanna Koroniewska jest prowadzącą programu „Zbudujmy sobie dom”, który cieszy się dużą popularnością wśród widzów zainteresowanych tematyką budowy i aranżacji wnętrz. W programie aktorka wraz z ekspertami pokazuje krok po kroku, jak przebiega proces budowy domu – od planowania, przez wybór materiałów, aż po wykończenie i urządzenie przestrzeni. A jak wyglądała praca za kulisami?

Joanna Koroniewska swoją energią i naturalnością przyciąga widzów TVN, a jej zaangażowanie sprawia, że program zyskuje pozytywne opinie. Dzięki „Zbudujmy sobie dom” Joanna nie tylko pokazuje praktyczne porady, ale także inspiruje uczestników do realizacji własnych marzeń o domu. A jakie było największe wyzwanie związane z prowadzeniem programu „Zbudujmy sobie dom”?

Największym wyzwaniem to chyba jest to, że bardzo długi jest etap produkcji. My pracujemy ponad rok nad tym programem. (..) Te remonty trwają bardzo długo.

powiedziała Joanna Koroniewska dla Party.pl