Joanna Koroniewska została prowadzącą nowego programu TVN "Zróbmy sobie dom", który zadebiutował 21 kwietnia 2025 roku. W reality show dziewięć par rywalizuje o wygranie własnego domu, wykonując gruntowne remonty nieruchomości z rynku wtórnego. Do tej pory królową wnętrzarskich programów w TVN była Dorota Szelągowska. Teraz ma konkurencję? Joanna Koroniewska odpowiada!

Joanna Koroniewska zaskakująco szczerze o Dorocie Szelągowskiej

Joanna Koroniewska do niedawna dała się poznać głównie jako aktorka, ale od jakiegoś czasu remonty stały się ważnym elementem jej życia, kiedy okazało się, że razem z Maciejem Dowborem zdecydowali się sprzedać dom i kupili nowe mieszkanie. Niedługo potem okazało się, że zdecydowali się również na zakup nieruchomości w Hiszpanii.

Od jakiegoś czasu Joanna Koroniewska, która w ostatnim czasie jest znana z zamiłowania do remontów i aranżacji wnętrz, została prowadzącą program "Zróbmy sobie dom". To prawdziwy reality show bez scenariusza, co pozwala widzom obserwować autentyczne emocje i wyzwania uczestników. Do tej pory wszelkie programy wnętrzarskie w TVN prowadziła Dorota Szelągowska. Teraz ma mocną konkurencję?

To nie jest ten sam format. Ona jest blisko ludzi, ja jestem trochę dalej, ale nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że taki jest format. zapewnia Joanna Koroniewska w rozmowie z Party.

Joanna Koroniewska o remontach

Nowa gwiazda TVN nie ukrywa, że ją i Dorotę Szelągowską wiele dzieli. Okazuje się, że mają zupełnie inne podejście do remontowania:

Dorotka weszła teraz w minimalizm, uważa, że lepiej jest mieć mniej, a ja jestem totalną maksymalistką, ale nie żebym chciała mieszkać w domu, który ma 600 metrów. Jestem maksymalistka w tym znaczeniu, że ja kocham remonty. Gdybym miała sobie kupić drogą torebkę, albo jakiś fajny, drogi fotel to wybieram fotel. dodała aktorka

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co powiedziała Joanna Koroniewska o Dorocie Szelągowskiej? Koniecznie obejrzyjcie całe wideo!

