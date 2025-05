Joanna Koroniewska nieraz spotkała się z hejtem w mediach społecznościowych. Internauci potrafili być dla niej bezlitośni, ale ona nie zamierza się poddawać i wciąż robi swoje. Ostatnio podczas konferencji nowego programu "Zróbmy sobie dom" została zapytana o hejt. Jej słowa naprawdę dają do myślenia.

Jakiś czas temu Joanna Koroniewska opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalne nagranie, w którym poruszyła problem mowy nienawiści wobec nastolatków. W swoim apelu zwróciła uwagę na tragiczne skutki hejtu, który może prowadzić młodych ludzi do samobójstw. Aktorka podkreśliła rolę rodziców w kształtowaniu postaw dzieci i wezwała do społecznej odpowiedzialności. Niestety, jej szczery przekaz spotkał się z falą hejtu – internauci krytykowali jej wygląd, zarzucając jej zaniedbanie. Koroniewska nie pozostała obojętna i apeluje o surowe kary dla osób szerzących nienawiść. Ostatnio na konferencji programu "Zróbmy sobie dom", którego aktorka jest prowadzącą, została zapytana o hejt, z którym musi się mierzyć.

Myślę, że mają go wszyscy, tylko nie wszyscy zakasają rękawy i robią coś z tym, bo to boli. To jest trudno bardzo, przyznać się do tego, że jest się coraz starszym. Trudno jest przyznać się do tego, że się nie najlepiej danego dnia wyglądało i tak dalej i tak dalej. Myślę, że to z tego wynika

powiedziała Joanna Koroniewska.