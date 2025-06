Joachim Zeiske od lat wzbudza sympatię widzów "Gogglebox. Przed telewizorem", a jego wyjątkowa relacja z mamą Izabelą to nieodłączny element programu. Choć chętnie dzieli się kadrami z codzienności w mediach społecznościowych, to o jego życiu uczuciowym wiadomo niewiele. Teraz postanowił uchylić rąbka tajemnicy — w rozmowie z Party.pl otwarcie przyznał, jak obecnie wygląda sytuacja w jego sercu, a jego słowa wywołały reakcję mamy.

Joachim Zeiske z "Gogglebox" o tym, czy jego serce jest zajęte

Joachim Zeiske to jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Występuje w nim od pierwszego sezonu razem ze swoją mamą, Izabelą Zeiske, tworząc jeden z najbardziej lubianych duetów. Uczestnik show aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami codziennym życiem, efektami treningów. Internauci uwielbiają również obserwować to, jaką Joachim Zeiske ma relację z ukochaną mamą. Niewiele jednak wiadomo o jego życiu miłosnym. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl Joachim zdradził, czy jego serce jest zajęte.

Moje serduszko jest ponownie otwarte na nowe osoby, na to kto się pojawi w moim życiu, kto zastąpi tego zaszczytu być tutaj (pokazuje na serce) oprócz oczywiście mamy powiedział Joachim.

Izabela Zeske nie wytrzymała podczas wypowiedzi syna i musiała się wtrącić. Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się, co miała do powiedzenia.

