Euro 2024 trwa, a polscy kibice uważnie śledzą poczynania polskich piłkarzy. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem mentalnym gwiazd, sportu i biznesu, panem Jakubem B. Bączkiem i oczywiście w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej nie mogło zabraknąć tematu treningu mentalnego dla piłkarzy. Czy tego wciąż brakuje naszej kadrze? Ekspert wspomniał o Wojciechu Szczęsnym!

Jakub B. Bączek w rozmowie z naszą dziennikarką, Angeliką Bielską przyznał wprost, że byłoby bardzo dobrze, gdyby piłkarze mieli osobę, z którą zawsze mogliby szczerze i dyskretnie porozmawiać. Trener mentalny gwiazd, sportu i biznesu przytoczył też słowa Wojciecha Szczęsnego dotyczące właśnie treningów mentalnych. Jakub B. Bączek nie ukrywa, że jako trener mentalny jest mu za nie wdzięczny.

Z mojego punktu widzenia - patrzę tak czysto merytorycznie - zawsze dobrze, żeby był ktoś, z kim sportowcy, w tym przypadku piłkarze, mogliby szczerze, ale też dyskretnie pogadać o tym, czego się boją, że się martwią hejtem, że sobie nie radzą z presją i porównywaniem się do kolegi z boiska. (...) Wtóruje też mi Wojtek Szczęsny, którego przedstawiać kibicom piłki nożnej nie trzeba. On udzielił niedawno takiego wywiadu, w którym mówi - to, że nie ma treningów mentalnych w dobrych drużynach, to jest chore. On użył takiego słowa, więc pomyślałem sobie ,,Wojtek, robisz robotę też dla całej mojej branży, dzięki za to''

- powiedział w rozmowie z nami Jakub B. Bączek