Roksana Węgiel i Doda będą jednymi największych gwiazd nadchodzącego Polsat Hit Festiwalu 2025 i ponownie będą miały okazję spotkać się przy okazji tak dużej imprezy. To nie pierwsze ich spotkanie, a Doda nie ukrywa, że choć nie przyjaźni się z innymi artystkami, to pod adresem Roxie Węgiel zdecydowała się na wyjątkowo miłe słowa. Co powiedziała?

Słowa uznania od Dody pod adresem Roksany Węgiel

Doda w rozmowie z reporterką Party, Angeliką Bielską zdradziła, że na ogół nie przyjaźni się z osobami z show-biznesu, ale przyznał, że z Roksaną Węgiel miała już wcześniej kontakt. Artystka młodszej koleżance prawiła same komplementy. Padło wiele miłych słów pod adresem Roxie:

Z Roxie to już wcześniej miałam kontakt. (...) Roxie jest piękna, eteryczna z namiętnymi ustami, długimi nogami i gładką skórą. Pięknie się na nią patrzy. powiedziała wprost Doda w wywiadzie dla Party.pl

Zawrotna kariera Roksany Węgiel

Roksana Emilia Węgiel-Mglej, znana również jako Roxie, to polska piosenkarka popowa, autorka tekstów i osobowość medialna. Urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle. Szeroką popularność zdobyła w 2018 roku, wygrywając pierwszą edycję programu "The Voice Kids" oraz Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci, gdzie reprezentowała Polskę. W 2019 roku Roksana Węgiel wydała swój debiutancki album zatytułowany "Roksana Węgiel", który osiągnął status platynowej płyty. W tym samym roku została współprowadzącą Eurowizji Junior, która odbyła się w Polsce. W życiu prywatnym, Roksana Węgiel wzięła ślub cywilny z Kevinem Mglejem, a ślub kościelny odbył się pod koniec sierpnia 2024 roku. Po ślubie przyjęła nazwisko po mężu i przedstawia się jako Roksana Węgiel-Mglej.

