Katarzyna Warnke w rozmowie z Party.pl wspomina święta ze swojego dzieciństwa i mówi wprost, że najbardziej w pamięć zapadł jej "ten zapach jedzenia przygotowanego przez mamę". Aktorka nie ukrywa, że to oczekiwanie na święta było niezwykle. A jak jest teraz? Katarzyna Warnke mówi wprost, że ona sama unika świątecznej zakupowej gorączki. A jak święta spędzi jej córeczka?

Reklama

Katarzyna Warnke o Świętach Bożego Narodzenia z córeczką po rozwodzie

Katarzyna Warnke przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia, a co z córeczką? Z kim święta spędzi Helenka? Aktorka nie ukrywa, że to nie jest łatwe, ale trzeba znaleźć rozwiązanie:

W tym roku musieliśmy z moim byłym mężem myśleć głównie o naszej córeczce, której nie da się podzielić. Trzeba się nią dzielić i wobec tego jadę do Grudziądza na taki okres przedświąteczny i właśnie będziemy razem piec ciasteczka, ubierać choinkę i dokładnie w pierwsze święto się wymieniamy tym, co najcenniejsze między nami. powiedziała Katarzyna Warnke.

Aktorka na koniec dodała też, że dogaduje się z Piotrem Stramowskim w sprawie opieki nad córką.

Bardzo się cieszę na to. Fajnie, że się dogadujemy i wszystkim patchworkowym rodzinom tego życzę. dodała aktorka.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Katarzyną Warnke na temat podziału opieki nad córką. Co jeszcze powiedziała aktorka?

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przekazali druzgocące wieści. "Proszę się trzymać dzielnie"