Jagoda Florczak i Adam Osiński zostali zwycięzcami 10. edycji „Hotelu Paradise”. W emocjonującym finale na wyspie Cebu na Filipinach pokonali Karolinę i Adriana. O wygranej zdecydowali byli uczestnicy programu, z których 11 głosowało na Jagodę i Adama. Para nie rozbiła złotych kul podczas Ścieżki Lojalności, dzięki czemu zgodnie podzielili się nagrodą w wysokości 100 tys. zł. Widzowie mogli kilka razy zobaczyć Jagodę w kilku naprawdę gorących sytuacjach, gdy ta wdała się w konflikt z innymi uczestniczkami. W pewnym momencie między nią a Alicją doszło do ostrej wymiany. Tylko u nas Jagoda opowiedziała o trudnej relacji i tym, jaki ma dzisiaj kontakt z koleżanką z programu.

W rozmowie z naszą reporterką Jagoda, zwyciężczyni 10. edycji „Hotelu Paradise” przyznała, że nie czuła się dobrze po słynnym już wieczorze, podczas którego mocno starła się z Alicją. Uczestniczka randkowego show zdradziła, że później przez dwa dni analizowała swoje zachowanie i słowa, które wypowiedziała pod adresem koleżanki.

Masakra. Ja po tym wieczorze z Alicją dwa dni mówię: „Boże, co ja powiedziałam? Co ja zrobiłam?”. To moja rodzina. Nie mogłam tego przeżyć

powiedziała naszej reporterce.