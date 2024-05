Izabela Trojanowska znana jako aktorka i piosenkarka często widywana jest na ściankach, gdzie chętnie daje także wywiady. Fani kojarzą ją przede wszystkim z serialu Klan, gdzie wciela się w Monikę Ross i występuje tam już od ponad 30 lat.

Izabela Trojanowska jakiś czas temu na Instagramie pokazała zdjęcie ze swoją mamą. Kobieta ma 92 lata, ale pomimo to widać, że ma w sobie dużo werwy i siły.

Moja mama Zofia ma 92 lata i wciąż jest w dobrej formie. Codziennie dzwonię do Niej i pytam, jak się czuje. Naprawdę cieszę się, że wciąż podnosi słuchawkę i że mogę usłyszeć jej głos. I proszę sobie wyobrazić, że ona ciągle o mnie się troszczy...

W rozmowie z Party.pl Trojanowska wyznała, że kiedy przygotowywała się do roli w Klanie, starała się inspirować mamą.

Grałam mamą. Filtrowałam wszystkie sytuacje, co ona by zrobiła? Jak by postąpiła?

- powiedziała aktorka.