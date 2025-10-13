Choć Tomasz Karolak radzi sobie na parkiecie raz lepiej, raz gorzej, potrafi rozbawić swoimi tanecznymi popisami, co tylko wzbudza większą sympatię widzów. Mimo to wciąż pojawiają się głosy, że odstaje od pozostałych uczestników, co może przekreślić jego szansę na wygraną. Niektórzy twierdzą również, że jego taneczna partnerka nie jest zadowolona z tego, jak są odbierani. Czy aktor jest niesforny nie tylko na parkiecie, ale i na treningach?

Izabela Skierska ujawnia prawdę o pracy z Karolakiem

W rozmowie z naszym reporterem, po rodzinnym odcinku "Tańca z gwiazdami", Izabela Skierska ujawniła prawdę o współpracy z Tomkiem Karolakiem. W sieci wciąż przewijają się spekulacje fanów dotyczące tego, że tancerka ma dość swojego programowego partnera. Choć dotychczas zdążyła zdementować te pogłoski, nie ukrywa, że ich wspólne treningi nie należą do najłatwiejszych.

Skierska przyznała nawet, że musiała narzucić pewne zasady i wprowadziła tzw. "ciche treningi", podczas których Karolak ma zakaz odzywania się.

Mamy takie umowy, że są treningi, pojedyncze, ale są, że Tomasz się nie odzywa tylko słucha. To są najpiękniejsze treningi... najbardziej produktywne, ale wtedy rzeczywiście mniej się śmiejemy

Czy zdarzyło się, że na "zwykłych" treningach Tomasz Karolak przekroczył granicę wytrzymałości swojej partnerki?

Tomasz Karolak z córką Leną w "Tańcu z Gwiazdami", fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

