Izabela Janachowska w rozmowie z Party.pl zabrała głos w sprawie swojego stanu zdrowia. Jak dziś czuje się jedna z największych gwiazd Polsatu i jak wspomina pobyt w szpitalu. Izabela Janachowska przed naszą kamerą opowiedziała o trudnych doświadczeniach. Zdradziła, co było dla niej najtrudniejsze, kiedy trafiła do szpitala.

Reklama

Izabela Janachowska o swoim stanie zdrowia

Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się niepokojąca wiadomość o ekspertce ślubnej. Okazało się wówczas, że Izabela Janachowska w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Gwiazda Polsatu apelowała później do swoich fanów, żeby nie bagatelizowali objawów choroby i zgłaszali się do lekarza.

(...) trafiłam na oddział neurologii. Wszystko zaczęło się od bólu głowy, dlatego napisałam ten post żebyście nie bagatelizowali objawów, sygnałów jakie wam wysyła organizm bo błache sprawy, które często sprowadzamy do mało istotnych rzeczy są ważne mówiła po wyjściu ze szpitala

Teraz reporterka Party.pl zapytała Izabelę Janachowską o jej zdrowie. Jak dziś czuje się gwiazda Polsatu?

Dobrze, czuję się ok. Jestem pod kontrolą lekarzy i okazało się, że udało nam się dobrze dostosować leki które przyjmuje więc jestem w absolutnie dobrej kondycji powiedziała przed naszą kamerą

Izabela Janachowska zdradziła nam, co było dla niej najtrudniejsze kiedy trafiła do szpitala.

Dla mnie najtrudniejszy był moment kiedy będąc w szpitalu widziałam obok mnie ludzi, którzy bardzo cierpieli. Ja jestem w ogóle na to nieodporna. To było bardzo ciężkie doświadczenie

Reklama

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Izabela Janachowska.