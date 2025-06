Izabela Janachowska znów zaskakuje swoich fanów – tym razem nie tylko jako ekspertka od ślubnych stylizacji, ale także jako kreatorka mody. W projekcie z marką Mohito gwiazda po raz kolejny udowodniła, że potrafi łączyć elegancję z nowoczesnym podejściem do kobiecego stylu. W rozmowie z naszą redakcją Janachowska nie kryła radości z efektów współpracy i opowiedziała o kulisach powstawania kolekcji, która ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnych kobiet – pewnych siebie, romantycznych, ale i ceniących uniwersalność garderoby.

Jakiś czas temu Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i influencerka, nawiązała współpracę z marką odzieżową Mohito, tworząc wyjątkową kolekcję kapsułową. Projekt ten łączy świat mody i ślubnych inspiracji, które od lat są domeną Janachowskiej, nadając kolekcji wyjątkowo kobiecy i romantyczny charakter. W kampanii promującej linię Janachowska występuje nie tylko jako ambasadorka, ale również współtwórczyni – aktywnie uczestniczyła w procesie projektowania, co podkreśla autentyczność całego przedsięwzięcia. Była tancerka "Tańca z gwiazdami" nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa i opowiedziała o swojej inspiracji w stworzeniu tej kolekcji.

Dziękuję bardzo, też bardzo się cieszę i to jest taki dzień pełen ekscytacji takie zwieńczenie naszej pracy. Jeżeli chodzi o samą kolekcję, to najważniejsze było dla mnie to, żeby była ona bardzo kobieca, żeby była silnie osadzona w trendach, żeby podkreślała nasz charakter, temperament, ale jednocześnie, żeby pasowała na wiele różnych okazji

powiedziała Izabela Janachowska.