Iwona Pavlović to jurorka "Tańca z Gwiazdami", której oceny zawsze wzbudzają największy respekt uczestników show. Prywatnie jednak "Czarna mamba" to kobieta pełna entuzjazmu i ciepła. Tancerka chętnie wypowiada się na tematy związane nie tylko z programem, ale również dotyczącymi życia prywatnego.

Iwona Pavlović w rozmowie z naszą reporterką Urszulą Grabowską zapytana została o stosunek do medycyny estetycznej. Jak wiadomo od lat powraca temat operacji plastycznej nosa Iwony Pavlović, którą wykonała w wieku 44 lat. Nawet teraz jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyjawiła, że nos był zrobiony, a ona jest zadowolona z tej decyzji.

Każdemu polecam. To jest tak, że czasami słyszę, że ktoś ma np. uszka odstające... jeżeli na prawdę można, to zrobić słuchajcie, to nie jest priorytet w naszym życiu. Tak samo w moim. Uwaga jeszcze raz powtórzę: ja z tamtym nosem czułam się ok i cała kariera moja była z tamtym nosem

- wyjawiła nam Iwona Pavlović.