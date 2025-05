Iwona Burnat zdobyła w naszym kraju rozgłos za sprawą reality show "Żony Hollywood", za pośrednictwem którego poznaliśmy historię Polek, którym udało się spełnić "amerykański sen". Choć format dość szybko zdjęto z anteny, szerokie grono sympatyków zostało z Iwoną i jej ukochanym na dłużej, śledząc ich dalsze poczynania. Coraz częściej internauci zastanawiają się jednak, czy para nie zechce przenieść się do Polski i tu kontynuować swoją karierę. Zapytaliśmy ich o to wprost.

Iwona Burnat przeprowadzi się z mężem do Polski?

Stacja TVN wystartowała z reality show "Żony Hollywood" w 2015 roku. Choć format cieszył się sporym uznaniem wśród widzów, po raptem trzech sezonach zdjęto go z anteny. Mimo to fani nadal pamiętają swoje ulubione bohaterki, do których chętnie wracają. Wśród polskiej widowni szczególnie często przewija się temat Iwony Burnat, która w show występowała u boku ukochanego.

Para docenia zainteresowanie polskich fanów, a sama Iwona chętnie wychodzi im naprzeciw. W rozmowie z naszym reporterem małżonkowie odpowiedzieli, czy być może myślą o przeprowadzce do Polski i kontynuowaniu tutaj swojej kariery. Okazało się, że choć nie chcieliby całkowicie porzucać słonecznego Hollywood, mają w planach kupić nieruchomość w Polsce, co umożliwiłoby im częstsze wizyty.

Mam w planach kupić nieruchomość w Polsce i żyć w Ameryce w 80 procentach wyznał Reggie.

Co jeszcze zdradziła nam para? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

Iwona Burnat i Reggie, fot. Instagram/reggiebenjamin

