Helena Deeds dała się poznać widzom w popularnych show "Żony Hollywood", a następnie "Żony Miami". Tylko nam zdradziła, ile można zarobić na udziale w programach, o których mówi cały świat! Pokusiła się też o porównanie kwoty do warunków życia w Polsce. Będziecie zaskoczeni!

Helena Deeds szczerze o zarobkach w "Żonach Miami"

Fani doskonale znają Helenę Deeds z telewizyjnych show - 66-letnia gwiazda wzięła udział w budzących kontrowersje programach "Żony Hollywood" czy "Żony Miami". W kontekście szerokiej widowni obu formatów, sporą ciekawość mogą budzić zarobki gwiazd, które wystąpiły na telewizyjnym ekranie. Teraz, w rozmowie z nami Helena Deeds zdradziła, o jakich kwotach mowa.

W rozmowie z reporterem Party.pl, Bartoszem Sekleckim, Helena Deeds podkreśliła, że kwoty proponowane przez produkcję "Żon Miami"... nie należały do wysokich. Co więcej, to wcale nie zarobki były priorytetem w kontekście udziału w show TVN.

O zarobku pieniędzy nie można mówić - ja nie Kardashianka. Nawet na polskie teraz warunki, wystarczyło na make-up i na włosy, bo sami musieliśmy zrobić. Także wynagrodzenie to raczej żadne, w porównaniu z kimkolwiek i z tym, jaki czas się spędziło i ile się wydało. Dołożyliśmy dużo więcej, niż się zarobiło. O zarobek nie chodziło - przyznała Helena Deeds przed naszą kamerą.

Co - jeżeli nie pieniądze - skłoniło Helenę Deeds do udziału w reality show emitowanych w TVN? Opowiedziała o tym przed naszą kamerą - całe video z gwiazdą "Żon Miami" obejrzycie powyżej.

