Iga Świątek w spektakularny sposób zwyciężyła na Wimbledonie. Wiemy, co zyskała dzięki księżnej Kate!

Iga Świątek zwyciężyła na Wimbledonie 2025 i już na zawsze zapisała się w historii tenisa! Sportsmenka mimo tak spektakularnej wygranej pozostaje niezwykle skromna i pokazuje, że skupia się na sporcie, dbając o to, aby mówiono o niej jedynie w kontekście zawodowym. Jej zdjęcia z księżną Kate, z której rąk odbierała trofeum, obiegły cały świat. Co tenisistka zyskała dzięki temu spotkaniu z przyszłą królową Wielkiej Brytanii?

Iga Świątek odniosła historyczny triumf na Wimbledonie 2025, wygrywając finałowy mecz z Amandą Anisimovą bez straty gema (6:0, 6:0). To pierwsza tak spektakularna wygrana w historii turnieju kobiet od 1911 roku. Po ogłoszeniu wyniku odebrała prestiżowe trofeum z rąk samej księżnej Kate, patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club. Publiczność wstawała z miejsc, gratulując Polce i witała pojawienie się księżnej na korcie centralnym.

Tuż po ceremonii dekoracji Iga i księżna Kate wymieniły kilka słów, a Kate pogratulowała, chwaląc „niezwykłe osiągnięcie” i dodała radę: „ciesz się tym, odpocznij w domu”. Psycholożka Świątek, Daria Abramowicz, zdradziła, że Polka otrzymała przed finałem specjalne instrukcje dotyczące zachowania podczas wręczania nagrody księżnej.

To jest przede wszystkim ogromne wyróżnienie zarówno dla niej jako osoby medialnej, jako kobiety sportu, ale też dla naszego kraju. - powiedziała Marta Rodzik, ekspertka ds. PR

Ekspertka uważa, że Iga Świątek nie zdecyduje się powiedzieć, co tak naprawdę usłyszała od księżnej Kate i zachowa to dla siebie.

Nie do końca wszyscy wiedzą, co Iga usłyszała. To jest budujące. - podkreśla ekspertka

