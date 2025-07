Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 i zrobiła to w spektakularnym stylu. Po finale tenisistka wróciła do Polski samolotem rejsowym, czym zaskoczyła pasażerów na lotnisku i opinię publiczną. Iga Świątek z klasą świętowała to wielkie zwycięstwo, ale szybko usunęła się w cień, aby odpocząć w swoim stylu, czyli z dala od medialnego blichtru. Taka jest właśnie Iga Świątek, którą kochają Polacy i fani na całym świecie. Jak jej się to udaje?

Iga Świątek znana jest z dużej dbałości o swoją prywatność i konsekwentnie oddziela życie zawodowe od osobistego. W przeciwieństwie do wielu gwiazd sportu i show-biznesu, nie dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami z życia prywatnego, rodzinnego czy związkami. Rzadko udziela wywiadów na tematy inne niż sportowe, a jej profil na Instagramie skupia się głównie na karierze tenisowej i współpracach sponsorskich.

W wywiadach podkreśla, że prywatność jest dla niej kluczowa dla zachowania równowagi psychicznej i skutecznego funkcjonowania w stresującym świecie zawodowego sportu. Otacza się zaufanym zespołem, w tym psycholożką Darią Abramowicz, który wspiera ją w utrzymaniu tej granicy. Jak jej się to udaje? Zdradza ekspertka w rozmowie z Party.pl

W jej przypadku bardzo dobrze to wpływa, bo nie musi się wszystkim dzielić. To, co może przekazuje nam w swoich social mediach, to że ma jamnika. (...) Ona ten wizerunek ma, ale zdystansowany, z głową, z przemyśleniem, co ja chce pokazać. I co mogę tak naprawdę, przy takich zasięgach, przy takim odbiorze.

- powiedziała Marta Rodzik, ekspertka ds. PR