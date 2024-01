Widzowie „Żon Hollywood” dobrze znają Helenę Deeds, która wystąpiła we wszystkich edycjach show. Celebrytka mieszkająca w Miami prywatnie związała się z Rodrigo Iglesiasem. Jakiś czas temu para sprzedała wspólną nieruchomość w Stanach Zjednoczonych. W programie chwaliła się swoim luksusowym życiem i miłością. Widzowie nie kryli zaskoczenia, gdy dowiedzieli się, że partner Heleny Deeds spotyka się z innymi kobietami. Nie była to niespodzianka dla celebrytki, która nie chce ograniczać wybranka. Obecnie oboje mieszkają oddzielnie po tym, jak Iglesias wyprowadził się z Miami.

W rozmowie z naszym reporterem Helena Deeds opowiedziała o codziennym życiu bez Rodrigo Iglesiasa. Celebrytka nie ukrywała, że po wielu latach spędzonych razem, nie jest łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zwłaszcza że był okres, gdy para przebywała razem non stop.

My te dwanaście lat byliśmy dwadzieścia cztery godziny na dobę. My byliśmy od rana do wieczora razem. Razem na jogę, razem do stajni, razem na konie, razem na plażę. Rodrigo nigdy nie miał tak, że musiał wyjść z kolegami. On czegoś takiego nie miał. Albo że ja – z dziewczynami. Ja tego nie potrzebowałam, bo znam historie, co to znaczy i widziałam te wychodne

– powiedziała Helena Deeds.