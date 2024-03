Hanna Żudziewicz w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" tańczy z Filipem Chajzerem. Tancerka nie ukrywa, że dziennikarz jest bardzo pracowity i ich treningi odbywają się codziennie i trwają nawet po pięć godzin, ale dodaje też, że obawiała się pierwszych not od jury. Hania Żudziewicz powiedziała wprost, że nie była pewna czy uzbierają 10 punktów... Było aż tak źle?

Hanna Żudziewicz w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, jak ona ocenia ostatni występ z Filipem Chajzerem. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" para otrzymała po 6 punktów, a jedynie Iwona Pavlović przyznała im tylko 4 punkty i powiedziała:

Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że będzie katastrofa. Powiem Ci tak - świetne show, wszedłeś w to, energetycznie, no ale nogi do niczego!

Uda im się otrzymać mocną "6"? Już za niecały tydzień kolejny występ pary. Hanna Żudziewicz ma obawy?

(...) Jestem dumna z Filipa. Słuchajcie, jakbyście zobaczyli, jak on zaczynał, to ja myślałam, że ja do 10 nie dobiję, ale naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. I 22 punkty to jest bardzo dobrze.

powiedziała wprost Hanna Żudziewicz