Halina Mlynkova zdecydowała się na zaskakującą przemianę - gwiazda znacznie skróciła włosy i odświeżyła tym samym swoją fryzurę. Jakie były powody takiej decyzji? W rozmowie z nami podczas gali "Kobieta Roku Glamour" wokalistka opowiedziała nam o swojej motywacji!

26 października w Warszawie odbyła się długo wyczekiwana gala "Kobieta Roku Glamour". Wśród przybyłych do Zamku Ujazdowskiego była też Halina Mlynkova - wokalistka zaprezentowała się w mocno zmienionej odsłonie. Co sprawiło, że 46-latka zdecydowała się na taką przemianę?

W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, Halina Mlynkova wyjaśniła, dlaczego zmieniła fryzurę.

To są tylko włosy. To jest zabawa życiowa, absolutnie, nic więcej. (...) Miałam na to ochotę

- wyjaśniła nam Halina Mlynkova.