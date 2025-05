Wielki finał szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już w niedzielę 11 maja uczestnicy zatańczą po raz ostatni w tym sezonie. Kto zachwyci i zgarnie Kryształową Kulę? Tego dowiemy się już wkrótce, jednak już teraz wiadomo, co Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zatańczą w finale. Będzie gorąco!

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska w szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" od samego początku są wskazywani na faworytów. Para zachwyca swoimi występami i często otrzymuje najwyższe noty za swoje tańce. Tak też było w półfinale, gdy Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz oczarowali jury zdobywając 40 punktów. Wiadomo już, że zobaczymy ich w wielkim finale. O Kryształową Kulę będą również walczyć Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Tuż przed wielkim finałem reporter Party.pl odwiedził Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską na sali treningowej. Para zdradziła przed kamerą, co zatańczą w ostatnim odcinku programu Polsatu. Okazuje się, że ponownie zaprezentują gorącą kizombę, którą w ich wykonaniu zobaczyliśmy w trzecim odcinku. Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz znów... zatańczą z mopem, który wykorzystali w swoim występie.

Para nie ukrywa, że wykonanie kizomby w trzecim odcinku było dla nich przełomowym momentem w programie.

Dużo nam pokazała ta kizomba - że mniej znaczy więcej. Pokazała nam, co jest naszą siłą, że nie musimy, że ja nie muszę, bo Aga to wszystko wytańczy, że ja nie muszę tańczyć wszystkiego, ale jak nasycę to tym co mam - pakietem umiejętności typu emocje, aktorsko jakoś to wypełnię i oddam w to serducho to że to się czyta, że ludzie to odbierają fajnie.

Filip Gurłacz zdradził przed kamerą Party.pl.