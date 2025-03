Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to bez wątpienia faworyci do wielkiego finału 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Ich choreografie i umiejętności utrzymują się na najwyższym poziomie w każdy odcinku. Oboje jednak przyznali, że wczorajsza samba była dla nich ogromnym wyzwaniem. Aktor również otworzył się, co do swojej partnerki tanecznej.

Filip Gurłacz ujawnił prawdę o Agnieszce Kaczorowskiej

Za nami 5. odcinek tanecznego show Polsatu, który upłynął w stylu disco. Niestety z "Tańcem z gwiazdami" musiała pożegnać się Magda Mołek i jej partner Michał Bartkiewicz, którzy zatańczyli jive'a. Natomiast jedną z najgorętszych par na parkiecie była Agnieszka Kaczorowką i Filip Gurłacz, którzy zatańczyli sambę i po raz kolejni uplasowali się na samej górze tabeli. Teraz reporter Party.pl zapytał aktora, jaką trenerką tak naprawdę jest Agnieszka Kaczorowska. Filip Gurłacz od razu odpowiedział:

Jest ambitna, jest zmotywowana, jest z dyscyplinowana, jest czujna. Tworzymy zespół i to jest super – powiedział Filip Gurłacz.

Reporter Party.pl postanowił dopytać parę, co do tej pory było dla nich największym wyzwaniem. Okazało się, że właśnie ta samba.

Mnie w tym tygodniu wszystko bolało. Ja przychodziłam na treningi i mówiłam, jejku wszystko mnie boli. No daliśmy do pieca – powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Choć aktor nie szczędził dobrych słów na temat Agnieszki Kaczorowskiej, to jednak przyznał, że bywają ciężkie. Koniecznie sprawdźcie nasze wideo powyżej, by zobaczyć, co Gurłacz miał na myśli.

