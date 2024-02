To już pewne, Filip Chajzer dołączył do grona gwiazd Polsatu. Do tej pory dziennikarz był kojarzony z TVN, gdzie jeszcze do niedawna prowadził "Dzień Dobry TVN", ale teraz będziemy mogli go oglądać w konkurencyjnej stacji. Filip Chajzer w rozmowie z Party.pl opowiedział o kulisach przejścia do Polsatu. Okazuje się, że zadzwonił do niego sam Edward Miszczak.

Filip Chajzer opowiedział o telefonie od Edwarda Miszczaka

Już za kilka tygodni wystartuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Tym razem w tanecznym show zaprezentują się m.in. Dagmara Kaźmierska, Maffashion i Roksana Węgiel. Wśród gwiazd walczących o "Kryształową Kulę" znalazł się również Filip Chajzer, który jakiś czas temu zakończył współprace z TVN. Teraz dziennikarz zdradził nam, jak w ogóle znalazł się w Polsacie. Okazuje się, że Edward Miszczak zadzwonił do niego w wyjątkowym dniu. Co mu powiedział?

To były moje urodziny. Ja poszedłem do dyrektora Edwarda oczywiście z wielką radością i szczęściem tak jak zawsze, ale z zupełnie czymś innym w głowie. Miałem w głowie kompletnie inny projekt . (...) Okazało się, że ten projekt też, ale wcześniej ''Filipie zatańczysz na wiosnę'' zdradził przed naszą kamerą.

Jak Filip Chajzer komentuje swój udział w "Tańcu z Gwiazdami"? Posłuchajcie, co nam powiedział!

